Горняк22: Эксперт назвала обязательное условие для крепкого сна
Сон Фото: pixabay.com
По мнению диетолога, существует несколько простых правил, при которых можно быстрее засыпать и лучше высыпаться за ночь
Секрет здорового и полноценного сна заключается в регулярных завтраках. Об этом пишет издание «Слово и дело» со ссылкой на диетолога Дженну Горхэм.
По словам специалиста, с утра можно отдать предпочтение сухим завтракам, в составе которых немного сахара. При этом такой завтрак должен включать в себя простые ингредиенты.
Еще одно правило хорошего сна – это не употреблять спиртное по вечерам.
«Алкоголь отрицательно сказывается на фазах быстрого сна и нарушает выработку мелатонина», – отмечает диетолог.
В целом, по словам Лорен Харрис-Пинкус, важно сбалансировано питаться в течение дня, чтобы не возникло недостатка калорий, тогда о бессоннице можно будет забыть.
Ранее диетолог призвал заменить сахар в кофе другим полезным ингредиентом.
Горняк22: Роспотребнадзор убрал блины и колбасу из меню школьных столовых
Школьное питание Фото: minzdravalt/Instagram
В список запрещенных продуктов вошли макароны по-флотски, блинчики с творогом или с мясом, сырокопченая колбаса, холодные супы, студни и еще ряд блюд
Список запрещенных для школьного питания блюд и продуктов в своем Instagram-аккаунте опубликовало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, существенно сократив меню школьных столовых.
Как отмечает ведомство, эти меры направлены на сохранение и укрепление детского здоровья. Также санитарные врачи призывают усилить общественный и родительский контроль за школьным питанием.
В список запрещенных также вошли заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, грибы, жареные во фритюре продукты, яйца водоплавающих птиц, мясо диких животных. Из лакомств убрали арахис, кремовые кондитерские изделия, карамель. Из напитков – газировку, квас, натуральный кофе и кумыс.
Кроме того, школьные блюда нельзя заправлять уксусом, острым перцем и соусом, горчицей, хреном, майонезом, маринованными овощами и кетчупом. Запрещено сало, маргарин, паштет.
«Любой гражданин страны вправе участвовать в общественном контроле и оценивать работу администрации школы по соблюдению прав детей на здоровое и безопасное питание. Школьники должны получать здоровую горячую еду, а образовательная организация строго выполнять обязательные требования по организации питания своих учеников», – сказано в сообщении.
Ведомство уточняет, что при выявлении грубых нарушений, необходимо сообщить о них администрации школы, ее учредителю или оператору питания, а также в Роспотребнадзор.