Горняк22: Эксперт назвала обязательное условие для крепкого сна

Сон Фото: pixabay.com

По мнению диетолога, существует несколько простых правил, при которых можно быстрее засыпать и лучше высыпаться за ночь

Секрет здорового и полноценного сна заключается в регулярных завтраках. Об этом пишет издание «Слово и дело» со ссылкой на диетолога Дженну Горхэм.

По словам специалиста, с утра можно отдать предпочтение сухим завтракам, в составе которых немного сахара. При этом такой завтрак должен включать в себя простые ингредиенты.

Еще одно правило хорошего сна – это не употреблять спиртное по вечерам.

«Алкоголь отрицательно сказывается на фазах быстрого сна и нарушает выработку мелатонина», – отмечает диетолог.

В целом, по словам Лорен Харрис-Пинкус, важно сбалансировано питаться в течение дня, чтобы не возникло недостатка калорий, тогда о бессоннице можно будет забыть.

Ранее диетолог призвал заменить сахар в кофе другим полезным ингредиентом.

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