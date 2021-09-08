Горняк22: Как ухаживать за розами в сентябре: посадка, полив, уход

Розы Фото: Pixabay

За розами в сентябре нужно ухаживать с вниманием и заботой, чтобы они и на следующий год радовали владельца своей красотой

Рассказываем, как правильно сажать и ухаживать за розами в сентябре.

Как посадить розы в сентябре

В сентябре можно высадить новые кусты роз. Старые длинные корни нужно обрезать и обработать препаратами, которые помогают корнеобразованию, рассказывает издание «Антонов сад».

06 сентября, 7:47

Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре 2021 года

Магнитные бури в сентябре 2021 года будут достаточно сильными, поэтому негативно отразятся на здоровье человека. Рассказываем, в какие дни лучше не выходить из дома и быть предельно осторожными

Необходимо выкопать яму. Вырытую почву смешать с компостом, добавить костную муку. Этой почвой засыпать корни роз.

Если почва не отличается плодородием, то в яму надо добавить песок или перлит (половину объема). Если почва песчаная, добавить глину или гидрогель, на кислых почвах – обязательно раскислитель.

Если используете минеральные удобрения, гранулы не должны контактировать с корнями роз. Сажать розы рекомендуется на 10 см глубже, чем место прививки.

Как правильно поливать розы в сентябре

Розы в сентябре поливают по мере подсыхания почвы. При этом молодым саженцам рекомендуется уделять особое внимание. Чтобы у роз сформировались крепкие корни, нужно поливать кусты редко, но обильно – по 10 л на каждый куст.

Как ухаживать за розами осенью

Розы Фото: Pixabay

Розы нуждаются в воздухопроницаемой почве. Поэтому после сильных дождей или полива ее нужно рыхлить на глубине 5 см.

В сентябре розы обязательно удобряют суперфосфатом и калийной солью (30-40 г на 1 кв. метр), которые способствуют хорошей подготовке к зиме. Удобрять розы лучше растворами, после обильного полива.

Осенью розы обрезают как можно меньше. Удалить стоит только невызревшие части побегов. Однако эта рекомендация относится не ко всем розам, ведь есть сорта, нуждающиеся в осенней обрезке.

ТОЛК