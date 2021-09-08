Горняк22: В Барнауле еще три аварийных дома сровняли с землей

Снос аварийного дома Фото: barnaul.org

Ранее в краевой столице уже снесли восемь бывших жилых зданий, признанных аварийными. Они находились в разных частях города

В Барнауле сносят три аварийных многоквартирных дома. Бывшие жилые здания находятся на улицах Пушкина, 88, Советской Армии, 52 и Восточная, 106. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Работы по сносу ведет подрядная организация, нанятая администрацией по краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда», рассчитанная на 2019-2025 годы.

Ранее в Барнауле за восемь месяцев текущего года уже разобрали несколько ветхих домов по адресам: ул.Водников, 50, ул. Анатолия,96, ул.1-я Западная, 49а, ул. Беляева, 18 и 20, ул. Глушкова, 20, проезд Заводской 9-й, 14, ул.Водопроводная, 74, ул.Хлебозаводская, 12.

Всего за последние пять лет в краевом центре снесли 63 аварийных дома.

ТОЛК