Горняк22: Крупный пожар уничтожил жилой дом в селе под Бийском

Пожар в частном доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что здание и постройки полыхали открытым огнем на площади нескольких десятков метров

Крупный пожар произошел в селе Лесном Бийского района в ночь на 6 сентября. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Уточняется, что информация о возгорании поступила около 02.50 – загорелись жилой дом и надворные постройки двух участков на улице Пионерской.

Площадь пожара составила 120 кв. метров.

Пострадавших нет. Эксперты выясняют причину возгорания.

Ранее «Толк» сообщал о том, что причиной пожара в элитной многоэтажке Барнаула стал телевизор.

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