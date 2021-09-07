Горняк22: Два пешехода погибли в страшном ДТП с КамАЗом в Барнауле

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном перекрестке. На кадрах с места происшествия видно, что грузовик стоит на крайней правой полосе навстречу движению

Два пешехода погибли под колесами КамАЗа, еще один получил травмы днем 6 сентября в Барнауле. Страшные кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Смертельное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в районе остановки «Октябрьский садовод».

Судя по видео очевидцев, от удара тела пострадавших разорвало и разбросало по проезжей части.

По предварительным данным ГИБДД города, 33-летний водитель грузовика допустил наезд на трех женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП две женщины скончались на месте происшествия, третью госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Личности и возраст погибших уточняются», – добавили здесь.

Свидетели произошедшего рассказали «Алтапрессу», что водитель КамАЗа пошел на обгон на участке дороги, где ведутся дорожные работы, и сбил людей.

Ранее в полиции сообщили подробности массового ДТП с пострадавшими в Рубцовске.

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