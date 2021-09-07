Горняк22: Боевую гранату времен Первой мировой нашли в поле у алтайского села
Граната Фото: 22.rosguard.gov.ru
Подозрительный предмет обнаружила жительнице Плотниково. На место из Барнаула вызвали группу разминирования ОМОНа, которая обезвредила боеприпас
Жительница Алтайского края обнаружила гранату в поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Инцидент произошел в селе Плотниково Каменского района. Женщина заметила в земле подозрительный предмет и обратилась в полицию.
Прибывшая из Барнаула группа разминирования ОМОНа установила, что находка является британской осколочной гранатой системы Миллса, которую производили в период Первой мировой войны.
Боеприпас уничтожили накладным зарядом.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске подростки принесли гранату к жилой многоэтажке.