Горняк22: Барнаулец засудил экс-жену и внучек за ложное обвинение в педофилии

Фемида. Суд Фото: Анна Меньшикова, Толк

Ранее по этому же делу приговор вынесли зятю и падчерице пожилого мужчины. Родственники пошли на ложный донос из-за имущественного конфликта

Суд в Барнауле вынес приговор бывшей супруге и внучкам мужчины за ложный донос о надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Обвиняемым назначили от девяти месяцев до одного года лишения свободы условно. Кроме того, с бывшей жены потерпевшего в его пользу взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии суда, в 2018 году женщина вступила в сговор со своими внучками – детьми приемной дочери экс-мужа. Одна из девушек дала показания в качестве потерпевшей, заявив, что в возрасте 15 лет мужчина сексуально домогался до нее. Две другие соучастницы подтвердили, что были свидетелями произошедшего.

Однако при расследовании уголовного дела указанные ими факты не нашли подтверждения. Более того, следователям удалось получить переписку с телефона одной из заявительниц, которая подтвердила их замысел на оговор.

Ранее по этому же делу осудили мать девушек и их отца – бывшего сотрудника ФСБ. Мужчине назначили наказание в виде трех лет и 11 месяцев лишения свободы условно, а женщина получила четыре года условно.

Обвинить пожилого мужчину в педофилии члены семьи решили на почве имущественного конфликта – он хотел выкупить половину дома, который построил для своей семьи, пишет «Амител». Адвокат потерпевшего рассказывал ресурсу, что барнаулец передал падчерице 4 млн рублей по договору продажи, однако недвижимость на него так и не оформили. После этого якобы родственники и пошли на сговор.

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