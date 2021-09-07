Горняк22: РЖД объявила о скидках на билеты по маршруту Барнаул – Адлер

Поезд. Железная дорога Фото: телеканал "Толк"

Акция действует при покупке с 26 августа по 23 декабря билетов в купейные вагоны на даты отправления с 4 октября по 23 декабря 2021 года

Жители Алтайского края могут приобрести билеты на поезд Барнаул – Адлер со скидкой. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиал «РЖД»).

Предложение в рамках акции «Бархатный сезон» действует на поезда отправлением с 4 октября по 23 декабря.

К примеру, стоимость билетов на верхние места купейных вагонов в пассажирском поезде фиксирована и составляет 6999 рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае с 5 сентября изменится расписание пригородных поездов.

ТОЛК