Горняк22: В Алтайском крае женщину судят за гибель восьмилетней подруги дочери

Водоем Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия произошла в начале июля, когда жительница села повезла свою дочь-второклассницу с подружками купаться на пруд. Одна из них утонула

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 39-летней женщины в причинении смерти по неосторожности ребенку. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошел 6 июля в одном из сел Калманского района – женщина привезла купаться на пруд дочь и двух ее подруг.

«Оставив девочек в водоеме без присмотра, обвиняемая села в свой автомобиль, достоверно зная, что несовершеннолетние не умеют плавать и не имеют при себе плавательных средств», – сообщили в ведомстве.

На водоеме дети нашли плот и решили покататься на нем. Отплыв недалеко от берега, девочки стали прыгать с него в воду. В какой-то момент настил перевернулся, одна из юных купальщиц не смогла выплыть. Ее тело нашли на следующий день.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вины не признала, утверждая, что наблюдала за детьми, однако доказательства, в том числе показания очевидцев, опровергают ее версию.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ТОЛК