Горняк22: Между волнами заболеваемости. 10 вопросов о вакцинации против гриппа и ковида

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Стоит ли прививать ребенка от ковида, если есть такая возможность, и куда жаловаться, если врач отговаривает от вакцинации

Как вести себя пациенту, если врач отговаривает от вакцинации против коронавируса, стоит ли прививать ребенка от ковида за границей, и с какого возраста можно делать вакцину от гриппа детям – на эти и другие актуальные вопросы об иммунизации «Толку» ответили алтайские специалисты в области медицины и эпидемиологии.

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С какого возраста можно делать прививку от гриппа?

Вакцину от гриппа ставят людям в возрасте от 6 месяцев и до глубокой старости, говорят врачи. Если ребенку нет полугода, то лучшей защитой для него станет иммунизация взрослого населения, считает главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Эксперт привела аналогию с ситуацией по заболевшим ковидом детям. По словам Ирины Переладовой, в крае заражаются новой инфекцией даже малыши до месяца жизни.

«В основном в семьях, где болеют маленькие дети, все взрослые непривитые. Если привьются все члены семьи, то малыши до шести месяцев не заболеют – по крайней мере, риски будут сведены к минимуму. Мы обязаны создать детям безопасные условия пребывания в семье. И сделать это можно только с помощью прививок», – говорит врач.

Что касается взрослых, то сегодня на Алтае есть только одна вакцина – «Квадри Ультрикс». Это российский препарат, который содержит антигены четырех штаммов гриппа. И этой вакциной можно прививать людей от 18 до 60 лет.

«Многие спрашивают: «Почему нельзя прививаться людям старше 60 лет?» Мы не обсуждаем этот вопрос, а четко исполняем инструкцию, которую прописал Минздрав России и утвердил Роспотребнадзор.

Есть пациенты более старшего возраста, которые просят разрешить им вакцинироваться. Для них и детей до 18 лет в крае ожидают другие вакцины.

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Когда придет вакцина для детей?

В течение полутора недель препарат должны доставить в Алтайский край, заявила Переладова.

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Сколько человек планируют привить от гриппа?

Эпидемиолог заявила, что в Алтайском крае прививку от гриппа планируют сделать 60% населения региона. Это почти 1,4 млн людей. Выполнить этот план будет куда проще, чем привить 60% жителей от ковида.

Во-первых, говорят врачи, вакцина от гриппа – это не новое явление, а во-вторых, препарат ставят всем детям от полугода – детсадовцам, школьникам, студентам техникумов и вузов. Кроме того, прививаться от гриппа обязаны беременные и многие работники бюджетных организаций – в частности, педагоги и медики.

4

Когда ожидается подъем заболеваемости гриппа и ОРВИ на Алтае?

По данным специалиста регионального Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, заболеваемость вырастет уже в сентябре. Это связано с формированием организованных коллективов – начинают работать школы, детские сады, люди возвращаются из отпусков.

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Когда закончат прививать против гриппа?

Прививочную компанию ориентировочно должны завершить до 1 декабря.

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Когда придет четвертая волна ковида?

Четвертую волну ожидают примерно в конце ноября – начале декабря, говорит Ирина Переладова. И тут же добавляет: прогнозы делать рано, край еще не вышел из третьей волны.

При этом врачи единогласны во мнении: в регионе сегодня лучше готовы к подъему заболеваемости, чем год назад. Во-первых, удалось наработать опыт, во-вторых, сейчас у населения нет такой паники, как это было в 2020-м.

«Тогда поликлиники падали с ног. Из-за количества пациентов, и потому что медики сами массово болели. Тем, кто остался в строю, приходилось работать со сверхнагрузкой», – объясняет эксперт.

Также в третью волну ковида ситуацию несколько облегчает то, что в крае формируется иммунная прослойка против коронавируса.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы люди ставили повторные прививки – мы должны прививаться двукратно теми вакцинами, которые создают стойкий напряженный иммунитет на полгода», – заявила Переладова.

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В России детей прививать от ковида нельзя, а в Европе – можно. Опасно ли делать вакцину ребенку в другой стране?

По словам эпидемиолога, здесь нельзя давать советы – это личный выбор каждого человека.

Также надо понимать, что не каждое государство разрешит привиться их вакциной приезжим. Если ограничений на вакцинацию для иностранных граждан нет, то это личный выбор каждого.

«Как эпидемиолог я могу точно сказать, что своих детей надо прививать, но надо ли для этого ехать в другую страну и там вакцинироваться? Это личное дело каждой семьи. Запретить мы не можем», – считает Переладова.

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Сколько человек заболели гриппом в 2020 году?

Представитель алтайского Роспотребнадзора Наталья Красильникова заявила, что случаев гриппа ни в 2020-м, ни в 2019-м годах не было.

«Несмотря на жесточайшие условия, в которых проходила прививочная кампания против гриппа в 2020 году, план удалось выполнить. Если мы сегодня будем прививаться, то надеемся, что ситуация по ОРВИ и гриппу будет относительной стабильной», – заявила Переладова.

Она также напомнила, что ковид никуда не денется, и о снижении заболеваемости можно будет говорить, когда в крае привьют 60% населения.

«До тех пор мы будем жить в ограничениях», – резюмировала спикер.

9

Какую вакцину делать в первую очередь: от гриппа или ковида?

Если вы не делали ни одну из этих вакцин, то начинать нужно с прививки против коронавируса, убеждены врачи. Этот вирус опаснее на данный момент.

Интервал между прививками против ковида и гриппа должен составить не менее 30 дней. С любыми другими прививками так же: делать можно спустя месяц после вакцинации от коронавируса.

10

Что делать, если врач отговаривает от прививок?

Ирина Переладова допустила вероятность того, что такая ситуация действительно может произойти.

«Надо разобраться, почему человека отговаривают от вакцинации. Иногда поставить прививку хотят люди старше 80 лет, а это прямое противопоказание», – считает эпидемиолог.

Если же врач действительно против вакцинации как явления, то можно обратиться на горячую линию минздрава и сообщить об этом.

Эксперты подчеркивают, что такая информация не может быть анонимной, потому что очень часто на медиков поступают несправедливые жалобы. Чтобы разобраться вы ситуации, ФИО пациента обязательно.

Главврач поликлиники №1 Елена Азарова заявила, что если между пациентом и врачом медучреждения возникает спорный момент, то для решения конфликта следует сразу же обратиться к руководителю поликлиники или больницы.

«На самом деле, эта проблема 15-ти минут – выяснить, почему пациенту отказали в вакцинации. Возможно, есть медотвод, а пациент не так понял. Есть определенные тонкости: к примеру, врач может сказать пациенту на гемодиализе «нет». Надо решать проблему сразу. И как правило, после беседы с руководством медучреждения пациенты уходят удовлетворенные и понимают, что их право никто не нарушил», – объяснила Азарова.

За 12 недель в Алтайском крае должны привить от коронавируса более 1 млн человек. По данным оперативного штаба региона полностью привиты (сделали две дозы вакцины) 525 811 человек.

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