Горняк22: Японии не понравились планы РФ по поводу Курильских островов

Остров Кунашир, Курилы Фото: commons.wikimedia.org, СС0

Особый налоговый режим, который Россия планирует ввести на Курилах, противоречит планам Японии на совместную экономическую деятельность на островах

Правительство Японии возражает против особого налогового режима, который РФ планирует ввести на Курильских островах, сообщает ТАСС. «Это противоречит позиции Токио по этим территориям», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Японцы считают, что новый режим будет идти вразрез с планируемой японо-российской экономической деятельностью, возможность которой обсуждают «на высшем уровне». «совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», – заявил Като.

Глава японского кабмина подчеркнул, что Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой обсуждение «совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах».

3 сентября Владимир Путин объявил о планах по созданию на Курилах льготных налогового и таможенного режимов. Президент намерен полностью освободить бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, имущество, земельного и транспортного налога на десять лет, сообщает РБК. Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются, «но и реально работают на островах.

Почему Япония претендует на Курилы

Москва и Токио много десятилетий спорят по поводу мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов Хабомаи, которые в 1945–1946 годах включили в состав СССР. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

19 октября 1956 года СССР и Япония приняли декларацию о мире, в которой зафиксировали согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США. Сейчас Япония пытается вернуться к вопросу о подписании мирного договора.

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