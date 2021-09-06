Горняк22: В мэрии Барнаула обсудили эскизы малого и парадного герба

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Общественная комиссия при мэрии Барнаула обсудила концепцию нового герба и выбрала итоговый вариант. Он еще пройдет обсуждение в Общественной палате, а затем его должны будут принять депутаты

В мэрии Барнаула представители ТОС обсудили изменения герба города, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Зампредседателя комитета общественных связей и безопасности Антон Целевич показал присутствующим эскизы малого, среднего и парадного герба, а также отметил, что в соответствии с ними разработана и концепция флага краевой столицы.

Отмечается, что новые символы Барнаула необходимы также для установки стелы «Город трудовой доблести». Для ее размещения горожане выберут один из 11 предложенных. Барнаульцы примут окончательное решение по этому вопросу в ходе голосования с 17 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что 175-летний герб Барнаула изменят на новый: 24 августа в мэрии города остановились на конечном варианте. С центральной части эмблемы исчезнет конь, но вместо него появятся целых два – они станут щитодержателями.

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