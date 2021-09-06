Горняк22: 25 человек пострадали в ДТП в Алтайском крае за четыре дня

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Сотрудники ГИБДД обеспокоены пренебрежением безопасностью пассажиров, в том числе отсутствием детских кресел и других удерживающих устройств

В Алтайском крае в период с 30 августа по 2 сентября произошло 24 ДТП, в которых погибли два человека, еще 25 получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Большинство аварий связано с грубыми нарушениями ПДД. В их числе – несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения и др.

Особый резонанс вызвали недавние трагедии, произошедшие на территории края.

Так, 29 августа 2021 года в Первомайском районе водитель при выполнении разворота столкнулся с автомобилем Fiat Dukato. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21043 погиб на месте. Еще три человека пострадали.

Кроме того, 31 августа в Барнауле водитель Honda ASccord сбил женщину, которая получила травмы и попала в больницу.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края купил машину и разбил ее в ДТП.

ТОЛК