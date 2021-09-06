Горняк22: Россиян предупреждают о штрафах за установку мощных динамиков

Динамики. Авто Фото: tiu.ru

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности

Водителей могут оштрафовать на 500 рублей за установку в автомобиле мощных динамиков, если они будут превышать установленные нормы, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что изменения в акустику автомобиля придется регистрировать в ГИБДД. Если такое нарушение выявят впервые, то водителя привлекают к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.

В МВД пояснили, что к такие изменения могут повлиять на безопасность дорожного движения. В ведомстве пояснили, что вопрос влияния сильных звуков на безопасность рассматривается индивидуально.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водителя оштрафовали за «покатушки» с девушкой на крыше.

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