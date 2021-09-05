Горняк22: В Алтайском крае активизировались «осенние» клещи

Клещи Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что период осенней активности клещей менее продолжителен, чем весенний и численность клещей в осенний период значительно ниже, чем весной, вероятность пострадать от клещей сохраняется

В Алтайском крае за прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в поликлиники обратились 142 человека, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Всего с начала сезона от насекомых пострадали 9,3 тыс. человек, из них 2,7 тыс. – дети до 14 лет.

Среди пострадавших в этом сезоне выявили 277 случаев заражения сибирским клещевым тифом, 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, а также 13 случаев клещевого энцефалита.

Сейчас в стационарах края больных с подозрением на клещевой энцефалит нет.

В ведомстве уточнили, что с третьей декады августа в регионе активизировались клещи рода Дермацентор, которые являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Они будут активны вплоть до конца сентября. При этом клещи могут сохранять активность даже в октябре при условии теплой, сухой погоды.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае к концу лета резко выросло число пострадавших от укуса клеща.

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