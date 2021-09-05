Горняк22: Жители Алтая могут привиться от гриппа и COVID в мобильных ФАПах
Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay
Вакцинация от коронавируса и гриппа проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС
В выходные, 4 и 5 сентября, в пяти райцентрах Алтайского края будут работать мобильные ФАПы вакцинации от коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Так, поставить прививку можно по следующим адресам:
- Алейская ЦРБ, ул. Комсомольская, 128/ул. Пионерская, 12.
- Алтайская ЦРБ, ул. Советская, 122.
- Кулундинская ЦРБ, ул. Лермонтова, 2.
- Павловская ЦРБ, ул. Кунгурова, 1.
- Чарышская ЦРБ, пр. Комсомольский, 93.
При этом мобильный ФАП Солонешенской ЦРБ будет прививать от коронавируса и гриппа каждую среду сентября по адресу: ул. Партизанская, 1 (парк «Аист»).
В Барнауле без предварительной записи можно поставить прививку от коронавируса в Диагностическом центре Алтайского края и в горбольнице №4, а также в торговых центрах «Волна» , «Весна», «Геомаркет». При этом в последнем поставить прививку можно не только от коронавируса, но и от гриппа.
Ранее сообщалось, что в Барнауле заработал мобильный пункт вакцинации против гриппа.