Горняк22: На Алтае пьяный лжетеррорист сообщил о бомбе в сельской школе

Полиция Фото: pixabay.com

Мужчина объяснил свой поступок тем, что находился в пьяном виде и решил пошутить, сообщив о заложенной бомбе в местной школе

В Республике Алтай сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Онгудайского района, который сообщил ложную информации о минировании местной школы. Об этом говорится на сайте МВД по региону.

Вечером 2 сентября в полицию позвонил мужчина и заявил, что здание школы заминировано. На место выехали сотрудники МЧС, скорая, полиция. Территория школы была оцеплена.

Силовики обследователи три здания: начальную, среднюю школы и помещение спортивного зала, откуда были эвакуированы около 30 детей и педагогов. Взрывного устройства в помещения не оказалось.

Правоохранители установили причастность звонившего. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение, где он признался в преступлении. Он объяснил, что был пьян и просто решил пошутить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли «террористов», которые «заминировали» ТЦ в выходные.

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