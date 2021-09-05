Горняк22: «Бешеный» трамвай сбил и протащил легковушку на перекрестке в Барнауле

ДТП Фото: Барнаул22

Предположительно, в результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова. О пострадавших не сообщается.

3 сентября на пересечении проспекта Калинина с улицей Чеглецова в Барнауле произошло жесткое ДТП – столкнулись трамвай и легковушка, сообщает «Barnaul22».

Судя по кадрам с видеорегистратора, трамвай зацепил автомобиль и несколько метров протащил его за собой.

Комментаторы предположили, что у трамвая могли отказать тормоза, так как после столкновения он даже не сбавил скорость.

Ранее сообщалось, что легковушка притерла трамвай на Новом рынке в Барнауле.

ТОЛК