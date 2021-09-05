Горняк22: В Бийске задержали мужчину, который съехал с лестницы на джипе

Фото: Инцидент Бийск

Водитель решил сократить дорогу и доехать к пляжу по пешеходной лестнице. Однако очевидцы засняли происходящее на телефон

Сотрудники полиции Бийска задержали автомобилиста, который на автомобиле Mitsubishi Pajero съехал с лестницы в парке Победы, сообщает «Инцидент Бийск». Им оказался 38-летний местный житель.

На него составили протоколы об административном нарушении – за управление авто при наличии условий, когда эксплуатация запрещена. Также в полиции сейчас решают вопрос о прекращении регистрации автомобиля нарушителя из-за ранее внесенных в законодательство изменений.

Напомним, водитель джипа съехал по ступеням лестницы, ведущей к центральному пляжу. Его не не смутил даже тот факт, что на его пути находятся люди.

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