Горняк22: Спикер АКЗС опроверг слухи о слиянии двух районных больниц

Шелаболихинская ЦРБ Фото: shel-crb.ucoz.ru

Жители Шелаболихинского района стали беспокоиться, что их больницу могут объединить с другим медучреждением. В миндраве ранее уже опровергли эти опасения

Председатель АКЗС Александр Романенко опроверг слухи о слиянии Шелаболихинской и Павловской ЦРБ, сообщает пресс-служба АКЗС.

С октября 2020 года Шелаболихинская ЦРБ работала без главврача. В конце марта 2021 года ее возглавил главный врач Павловской ЦРБ, бухгалтерия тоже была переведена в Павловск. После этого в районе начали беспокоиться, что две больницы могут объединить.

Однако в августе ЦРБ обзавелась долгожданным руководителем. На это место была назначена Елена Березуцкая. До этого она с 1994 года заведовала детским отделением ЦРБ, с 2014 года была заместителем главного врача.

«Особенно было важно, чтобы новый руководитель был местным, чтобы он не уехал через пару лет в другой район, чтобы его уважал и поддерживал коллектив. Рад, что этот долгий процесс завершился с пользой для жителей района.», -сказал Романенко.

Ранее местные жители высказали опасения, что Шелаболихинская ЦРБ станет филиалом Павловской больницы – учреждение на четверть ставки уже возглавил главврач последней Олег Агеев.

Однако в министерстве здравоохранения края объяснили, что Агеева назначили временно из-за нехватки кадров.

ТОЛК