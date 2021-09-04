Горняк22: В Барнауле нашли пропавшего с прогулки в детсаду ребенка

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Инцидент произошел днем 3 сентября в Железнодорожном районе города. При невыясненных обстоятельствах мальчик смог покинуть территорию учреждения

В Барнауле нашли ребенка, который ушел с территории детского сада по время прогулки. Информацию об этом «Толку» подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт – Алтайский край».

«Ребенок найден живым, все хорошо», – сообщили здесь.

В отряде не уточнили, где именно нашли ребенка.

Ранее в популярном городском паблике «Барнаул 22» появился пост о пропаже воспитанника детсада в микрорайоне «Ближние Черемушки». При каких обстоятельствах мальчик смог покинуть территорию учреждения – не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле успешно завершились поиски пропавшего после линейки на 1 сентября в школе пятиклассника.

ТОЛК