Горняк22: В Барнауле нашли пропавшего с прогулки в детсаду ребенка
Полиция Фото: Анна Меньшикова
Инцидент произошел днем 3 сентября в Железнодорожном районе города. При невыясненных обстоятельствах мальчик смог покинуть территорию учреждения
В Барнауле нашли ребенка, который ушел с территории детского сада по время прогулки. Информацию об этом «Толку» подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт – Алтайский край».
«Ребенок найден живым, все хорошо», – сообщили здесь.
В отряде не уточнили, где именно нашли ребенка.
Ранее в популярном городском паблике «Барнаул 22» появился пост о пропаже воспитанника детсада в микрорайоне «Ближние Черемушки». При каких обстоятельствах мальчик смог покинуть территорию учреждения – не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле успешно завершились поиски пропавшего после линейки на 1 сентября в школе пятиклассника.