Горняк22: В Барнауле стоматолог напал на группу НТВ за съемки про изуродованную клиентку

Кадр из сюжета Фото: "НТВ"

После конфликта журналисты вызвали на место сотрудников Росгвардии, однако к этому моменту медик закрылся в здании клиники

Съемочная группа канала НТВ подверглась нападению в частной стоматологической клинике Барнаула, куда журналисты пришли снимать сюжет об изуродованной врачами пациентке. Об этом сообщает сайт ресурса.

Одному из стоматологов не понравилось присутствие камер, и он вытолкал корреспондентов за дверь. На канале не исключают, что подадут заявление в полицию.

Жительница города Ольга Суханова рассказала журналистам, что в клинике ей неправильно установили брекеты, в результате началось воспаление и сильные боли. Из-за отека у женщины оказалось обезображено лицо, она вынуждена носить защитную маску.

«Начали сыпаться зубы, появились кисты. Это боль адская. Брекет-система сломала не только мне зубы, она мне сломала жизнь», – рассказала Суханова.

Врачебную ошибку горожанка уже доказала в суде – неграмотные действия персонала стоматологии подтвердил эксперт, однако руководство клиники отказывается выплачивать ей компенсацию на лечение и восстановление и подало апелляцию.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что женщина лишилась возможности иметь детей после операции в клинике Барнаула.

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