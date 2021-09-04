Горняк22: Для новой поликлиники Барнаула на Лазурной построят большую парковку

Место будущей парковки Фото: instagram.com/denisov_gp14

После завершения работ здесь появится около 150 парковочных мест вместо 30 планируемых изначально. Территорию дополнительно озеленят

Для посетителей нового корпуса поликлиники №14 в Барнауле, который возводят на улице Лазурной, обустроят большую парковку. Об этом на своей странице в Instagram рассказал главврач медучреждения Дмитрий Денисов.

По его словам, изначально проект предполагал возведение стоянки только для 30 машин во дворе поликлиники при планируемых 900 посещений в смену.

«С открытием медицинского учреждения можем получить транспортный коллапс рядом – заставленные автомобилями обочины, дворы ближайших домов, пробки», – оценил перспективы главврач.

Проблему он озвучил во время визита на стройплощадку губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В итоге клинике выделили земельный участок площадью 5000 кв. метров рядом со зданием – сейчас здесь находится пустырь.

Денисов планирует, что за год-полтора площадку обустроят. Кроме парковки здесь также проведут благоустройство и озеленение.

Здание на ул. Лазурной, 46, станет первым типовым объектом в Барнауле, созданным специально для поликлиники. Срок завершения строительства намечен на 2022 год.

ТОЛК