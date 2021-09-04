Горняк22: «КамАЗ» с прицепом сбил юношу и девочку в алтайском селе

Место происшествия Фото: МВД по Республике Алтай

Молодые люди шли по обочине дороги навстречу грузовику, который на трале перевозил трактор. Тяжелая техника задела пешеходов

Два пешехода, в том числе несовершеннолетняя девочка, пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел днем 2 сентября в селе Камлак.

«КамАз», перевозивший на прицепе-трале трактор, допустил наезд на двух пешеходов – 13-летнюю местную жительницу и 19-летнего жителя Бийска, которые двигались по обочине навстречу.

С места происшествия обоих пострадавших доставили в больницу. Девочку госпитализировали с травмой головы, которую она получила от удара о выступающие части автомобиля и его груза. О ее состоянии не сообщается. Юноше госпитализация не потребовалась.

Известно, что 54-летний водитель грузовика был трезв. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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