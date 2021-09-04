Горняк22: Названы женские имена с наиболее мощной энергетикой

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Женщины с именем Владислава обладают незаурядными лидерскими качествами и стремятся во всем быть первыми, а Маргариты притягательны для мужчин, женственны и заботливы

Девушки с именем Варвара скромны и наивны. Это очень привлекательные женщины, а также терпеливые и трудолюбивые хозяйки, сообщает «Слово и Дело».

Имя Ирина произошло от имени древнегреческой покровительницы мира и покоя. Носительницы этого имени миролюбивы и легки в общении. А вот Натальи эмоциональны и вспыльчивы, но умеют с серьезностью взяться за самую сложную работу. У них яркая женская энергетика и высокий интеллект.

Женщины с именем Татьяна часто оказываются сильнее своих мужчин из-за своей мощной энергетики. Они властны и упрямы, а также умеют за себя постоять. Елена – это человек долга и любви, она практически не способна на зло и предательство.

Анны склонны к гиперответсвенности и самопожертвованию, но при этом легко находят общий язык с детьми и не стремятся изменить людей вокруг себя. А носительницы имени Анастасия обладают пробивным характером и легко адаптируются в новых обстоятельствах.

Ранее астролог назвала знаки Зодиака, которые в сентябре заработают много денег. По словам эксперта, в этом месяце будет много ретроградных планет, но это не помешает им улучшить своё финансовое положение.

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