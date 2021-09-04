Горняк22: Что обязательно нужно сделать 4 сентября: народные приметы на Агафона
Осень Фото: pixabay.com
На Руси 4 сентября наши предки охраняли гумна от лешего, задабривали домовых, просили помощи у святого Агафона и пекли пироги
4 сентября отмечается народно-христианский праздник «Агафон Огуменник». По-другому его называют «Потехи лешего», «Агафон» и «Агафонов день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 4 сентября
На Агафона наши предки собирались на охрану гумна от лешего. Гумно – это место для хранения и различной обработки зерна.
Собираясь в караул, жители сел и деревень обязательно просили помощи у святого Агафона.
Хозяйки дома 4 сентября задабривали домовых. Они пекли пироги и оставляли их в овине, чтобы духи выходили в ночное время суток и больше не вредили своим хозяевам.
Народные приметы 4 сентября
- Весь день было солнечно – такая погода продержится до конца месяца.
- 4 сентября в лесу мало грибов, а орехов много – зима будет холодной и снежной.
- Если тепло и летит паутина, то осень будет теплой, а снег выпадет не скоро.
- При заходе солнца небо затягивается облаками с севера — к ветрам.
- Южный ветер — к теплу, восточный — к вёдру, западный — к дождю, северный — к стуже.
- Фазаны ищут укрытия в чащобе — к непогоде.
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