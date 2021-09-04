Горняк22: Алтайская прокуратура начала проверку фотошоп-снимков с сотрудниками ведомства

Прокуратура Алтайского края Фото: Толк

Теперь в ведомстве проводится проверка, которая покажет, зачем были изготовлены фиктивные снимки. О результатах проверки будет известно позже

Прокуратура Алтайского края начала проверку после появления в соцсетях снимков, на которых с помощью редактора Photoshop сотрудники ведомства оказались запечатлены на мемориале в День окончания Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник пояснил, что страницу в Instagram, где появились кадры, ведет самостоятельная региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Алтайского края.

«На фото изображены действующие сотрудники прокуратуры вместе с ветераном. Будем разбираться, выяснять кто именно ведёт страницу технически», – сказал собеседник.

В ведомстве добавили, что ветераны в Барнауле нередко проводят мероприятия с действующими сотрудниками.

Ранее сообщалось, что сотрудников прокуратуры в Барнауле заподозрили в публикации фейковых снимков в Instagram с мероприятия по возложению цветов к памятнику павшим в Великой отечественной войне.

Фотографии из соцсети получили широкий общественный резонанс в местных СМИ.

ТОЛК