Горняк22: Почти четверть россиян отказались вести детей в школу после пандемии

Школа Фото: pixabay.com

С апреля 2020 года 73% родителей изменили формат обучения у своих детей: половина из них перешла на гибридное обучение, 39% – на онлайн-занятия, остальные – на домашнее обучение

Около четверти родителей (24%) в новом учебном году отказались от очного обучения для своих детей, сообщают «Известия».

Стало известно, что 16% россиян перевели детей на гибридное обучение, 4% перешли на онлайн-формат, 3% выбрали надомное обучение. По словам родителей, такое решение они приняли из-за боязни того, что ребенок заболеет коронавирусом в школе.

«Во время пандемии онлайн-образование несет еще и «медицинские» преимущества. Мы понимаем, что львиную долю реально работающих ограничений (маски, дистанцирование, частая обработка рук) в школе соблюсти невозможно или сложно», – рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бийске на 1 Сентября привели больного ковидом ребенка. Родители школьника получили предупреждение от администрации учебного учреждения.

ТОЛК