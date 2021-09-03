Горняк22: Некоторые районы на Алтае запасли менее четверти от нужного объема угля

Уголь. Котельная Фото: Анна Меньшикова

Тем временем в большой энергетике Алтайского края – на ТЭЦ – запасы твердого топлива превышают нормативный объем уже в 2,7 раза

Некоторые муниципалитеты Алтайского края на данный момент запасли только 25% от необходимого для начала отопительного сезона нормативного объема угля. Хотя в целом города и района закупили уже свыше 80% от требуемого, рассказал 2 сентября на заседании регионального правительства профильный министр Иван Гилев.

Для малых котельных края общий нормативный запас угля к старту отопительного периода – к 15 сентября – должен составлять 130 тыс. тонн. Сейчас закуплено 107 тыс. тонн.

Но есть муниципальные образования: Славгород, Змеиногорский, Немецкий, Каменский, Крутихинский районы и другие, – где с запасами проблема.

«Там видим риски и сложности, готовимся, прорабатываем различные механизмы поддержки. Но это однозначно недоработки муниципальных администраций», – сказал Гилев.

Одним из таких механизмов является предоставление угля из краевого резервного запаса. В этом году на его закуп выделено 190 млн рублей, на которые можно приобрести порядка 60 тыс тонн.

«Но, используя его, муниципалитет расписывается в неспособности самостоятельно обеспечить процесс. Да, бывают технологические причины. Однако в 95% случаев это даже не финансовые, а организационные недоработки», – посетовал министр.

Всего годовая потребность малых котельных в твердом топливе составляет 642 тыс. тонн.

На крупных ТЭЦ края запасы угля уже в 2,7 раза превышают нормативы и составляют 630 тыс. тонн, рассказал министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

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