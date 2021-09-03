Горняк22: На Алтае 17-летнего подростка судят за попытку изнасилования девушки

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Довести замысел до конца у молодого человека не получилось — на крики жертвы прибежала горожанка, которая вспугнула злоумышленника

В Горно-Алтайске в суд передали материалы уголовного дела по обвинению 17-летнего юноши в попытке изнасилования прохожей. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошел вечером 9 апреля.

По данным ведомства, молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице одиноко идущую девушку, оттащил ее с дороги в сторону и, раздев под угрозой убийством, попытался изнасиловать.

Однако крики жертвы услышала находившаяся рядом горожанка. Женщина вспугнула юношу и он скрылся с места происшествия.

Личность злоумышленника удалось установить. До вынесения приговора он будет находиться под стражей.

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