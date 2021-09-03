Горняк22: Все школьные столовые Барнаула оснастят видеокамерами

Школьная столовая Фото: Анна Меньшикова

Сейчас в 40% образовательных организаций города такие устройства уже установили. В комитете по образованию города рассчитывают, что это поможет контролировать работу поваров

Столовые во всех школах Барнаула оснастят видеокамерами. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Уточняется, что с их помощью администрация учебных заведений намерена контролировать работу поваров и в целом организацию питания.

«По камерам можно будет отследить какие-то моменты, которые потребуют вмешательства», – объяснила журналистам главный специалист комитета по образованию города Наталья Базина.

Устройства уже появились в 35 учреждениях, до конца месяца наблюдение появится в остальных школьных столовых.

Ранее «Толк» сообщал о том, что видеокамерами могут в принудительном порядке оборудовать барнаульские автобусы.

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