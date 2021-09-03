Горняк22: Российская сборная вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Галина Липатникова Фото: instagram.com/maxim_mir71

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. На следующий день спортсменов торжественно встретят на Красной площади

Сборная России поднялась на второе место общего медального зачета Паралимпиады в Токио, сообщает «Лента.ру».

Команда опередила Великобританию благодаря победам толкательницы ядра Галины Липатниковой и метателя клаба Мусы Таймазова. В настоящее время россияне завоевали 32 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых медалей. На первом месте остается Китай (66, 42, 35).

Спортсменка стала первой с результатом 11,03 метра. Серебро выиграла испанка Мириам Рико Мартинес с результатом 9,62 метра. Тройку лидеров замкнула китаянка Цин У (9,36 метра).

Ранее «Толк» сообщал, что алтайский пловец взял серебро Паралимпиады в Токио. Бийчанин стал первым на дистанции 100 метров в плавании брассом в классе SB7.

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