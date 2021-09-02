Горняк22: Трассу под Барнаулом вновь перекроют из-за военной техники

Военная техника. Колонна Фото: pinterest

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и заранее выбирать пути объезда данного участка, чтобы не оказаться в тупике

В Алтайском крае 2 сентября перекроют трассу из-за проезда военной техники, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, движение будет перекрыто с 22.00 2 сентября до 3.00 3 сентября на следующем участке:

Рассказиха – автодорога «Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Фирсово» – подъезд к с. Фирсово – Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Б. Ключи».

В ГИБДД призвали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 1 сентября перекроют участок улицы Попова.

ТОЛК