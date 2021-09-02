Горняк22: Россиянин убил друга за отказ кукарекать после проигрыша в шашки

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Следователи арестовали мужчину, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу

В Ижевске 58-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле этого года обвиняемый и потерпевший пили алкоголь и играли в шашки. Они условились, что проигравший должен будет выйти на балкон и прокукарекать. Потерпевший, который проиграл в игре, отказался выполнить условие. Между мужчинами началась ссора, в ходе которой обвиняемый ударил друга ножом в сердце.

Потерпевший скончался от полученной травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее сибиряк из ревности попытался сжечь бывшую супругу. Потерпевшую спас ее сын, который затушил огонь и вызвал скорую помощь.

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