Горняк22: В Барнауле женщина-водитель перепутала педали и сбила ребенка

ДТП Фото: В Курсе 22

В Алтайском крае участились случаи ДТП с участием детей. В этот раз ребенок пострадал из-за невнимательности женщины-водителя

Днем 1 сентября в Барнауле по адресу: ул. Балтийская, 41, женщина за рулем иномарки сбила ребенка школьного возраста, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Пострадавший был доставлен в больницу. Предварительно известно, что водитель перепутала педали газа и тормоза.

В городском ГИБДД уточнили, что 41-летняя женщина на автомобиле Mazda 6 сбила 10-летнего мальчика. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на иномарке сбил 16-летнюю девушку в алтайском районе.

ТОЛК