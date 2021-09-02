Горняк22: В Барнауле неадекватный мужчина угрожал ножом девушке и стоял у окна

Фото: Инцидент Барнаул

Мужчина вел себя неадекватно – громко кричал и ни на кого не реагировал. Соседи вызвали на место полицию и скорую помощь

Днем 1 сентября в доме на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле мужчина заперся в собственной квартире и угрожал ножом девушке, сообщает «Инцидент Барнаул». Также молодой человек стоял в проеме окна и громко кричал.

На место прибыли сотрудники полиции, кинологи, спасатели. Они пытались уговорить мужчину «не усложнять себе жизнь», однако он продолжать кричать. Тогда они зашли в подъезд, вскрыли квартиру и «успокоили» буйного барнаульца.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина забрался на здание бывшего моторного завода и звал девушку Алену.

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