Горняк22: В сентябре в Западной Сибири ожидают температуру выше нормы

Осень Фото: pixabay.com

Метеоролог отметил, что в последние годы сентябрь стал фактически четвертым летним месяцем и календарное окончание лета не отражает погодную реальность

На большей части страны температура будет около и выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Для восточной части страны температура будет выше нормы, а вот для западной – температурный режим будет около нормы», – рассказал он.

По его словам, в начале осени на юге Урала, в Красноярском крае и Западной Сибири ожидается дефицит осадков. Но при этом первые девять дней месяца будут холодными.

Ранее синоптик пообещал сибирякам теплую осень и дождливую зиму. По его словам, слишком сильные волны тепла или холода, а также обильные осадки будут случаться все чаще.

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