Горняк22: Более 30 барнаульских многоэтажек останутся без горячей воды 2 сентября

Душ. Вода Фото: pexels.com

Для проведения капитального ремонта под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому потребуется отключение горячей воды

В Барнауле 2 сентября отключат горячую воду в 32 многоквартирных домах, трех детсадах и двух административных зданиях, сообщает пресс-служба СГК.

Фото: Яндекс. Карты

Так, воды не будет с 9.00 2 сентября до 21.00 3 сентября на улицах Взлетной, Балтийской, С. Ускова, в проезде Северном Власихинском и на проспекте Энергетиков.

Это необходимо в рамках строительства дороги в Северном Власихинском проезде. По правилам, перед строительством новых дорог находящиеся под землей коммуникации должны быть обновлены.

Точно узнать адреса отключения можно по карте.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ-2 проверят после жалоб барнаульцев на затянувшееся отключение горячей воды.

ТОЛК