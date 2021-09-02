Горняк22: В ГИБДД Барнаула поддержали взятие под контроль «опасных» электросамокатов

Электросамокат Фото: телеканал "Толк"

В ГИБДД Барнаула отмечают, что владельцы самокатов стали чаще попадать в аварии. Этот вид транспорта стал популярным и доступным

В ГИБДД Барнаула заявили, что электросамокаты, которые разгоняются до 50 км/час, опасны, но законом управлением таким транспортом никак не регулируется, сообщает «Вести22».

В ведомстве пояснили, что те самокаты, которые дают в аренду, не опасны, так как разгоняются всего до 20 км/ч. А вот те, что продают в магазине электроники могут быть намного мощнее – до 50 км/ч. В ГИБДД считают, что их необходимо взять под контроль.

«Потому что есть самокаты мощные, вид передвижения травмоопасный, поэтому их можно по описанию в правилах дорожного движения подвести как мопеды, если мощность электродвигателя у них больше 0.25 киловатт. Поэтому необходимо выполнять требования, как для водителя мопеда: водительское удостоверение, обучение в автошколе соответствующее, защитный мотошлем, экипировка и возраст, конечно. Водительское удостоверение выдаётся с 16 лет», – сказал начальник отделения пропаганды управления ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов.

В Алтайском крае за полгода произошло 15 ДТП с участием электросамокатов. Одна из последних аварий случилась в Барнауле на этой неделе: 11-летний ребёнок на электросамокате попал под автобус на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ожидается, что соответствующие поправки скоро внесут в ПДД. Свои предложения также высказывают федеральное Министерство транспорта и «Общероссийский народный фронт».

ТОЛК