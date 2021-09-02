Горняк22: В Барнауле водитель маршрутки отказался высаживать ребенка на нужной остановке

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

Мальчику стало плохо в общественном транспорте, однако водитель вместо того, чтобы помочь ребенку, заставлял его убираться

1 сентября ребенка стошнило в барнаульском автобусе №58, после чего водитель отказался его высаживать, пока тот не уберет за собой, сообщает ИА «Амител».

По словам отца мальчика, водитель предложил ребенку заплатить 300 рублей за уборку или убраться в салоне самостоятельно.

«У сына денег не было, и он увёз его до конечной остановки и не выпустил», – рассказал горожанин.

После этого ребёнок позвонил отцу. Водитель объяснил ему, что денег не требовал, а лишь попросил убрать за собой. В итоге, он все же выпустил мальчика.

Отец оказался недоволен этой ситуацией и призвал мэрию обратить внимание на работу водителей общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 12-летнего ребенка кондуктор выгнал из троллейбуса.

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