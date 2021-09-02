Горняк22: От -2 до +22 градусов ожидается за сутки 2 сентября в Алтайском крае

Погода. Природа Фото: pixabay.com

С началом календарной осени в ночные часы в регионе начались заморозки. Минувшей ночью местами столбики термометров опускались до -2 градусов

За сутки 2 сентября температурный разбег в Алтайском крае составит 20 градусов: от -2 ночью и до +22 градусов в дневное время. Также в этот день по краю преимущественно без осадков, но утром местами опустится туман, сообщает региональный ЦГМС.

Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

В Барнауле днем в четверг ожидается до +18…+20 градусов и без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

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