Горняк22: 11-летний школьник пропал после линейки 1 сентября в Барнауле

Ориентировка на пропавшего Фото: "Лиза Алерт"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Поисковикам также может потребоваться помощь волонтеров

В Барнауле объявили поиски 11-летнего мальчика, который пропал после празднования 1 Сентября в школе Барнаула. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт – Алтайский край».

Согласно ориентировке, ребенок не вернулся домой по завершению Дня знаний. Был одет в праздничную форму – темно-серый свитер, белую рубашку, темно-синие брюки и черные туфли. С собой был школьный рюкзак.

По предварительным данным, инцидент произошел в Ленинском районе города.

Ранее «Толк» сообщал о том, что СК наградил члена алтайского отряда «Лиза Алерт» за поиски похищенной девочки.

ТОЛК