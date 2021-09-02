Горняк22: Кто такой Сергей Бойцов, один из самых красивых мужчин России

Сергей Бойцов Фото: instagram.com/sergeyboytcov/

СМИ называют спортсмена и фитнес-модель Сергея Бойцова одним из самых красивых мужчин России. Его личная жизнь в последнее время находится под пристальным вниманием фанатов

Кто такой Сергей Бойцов

Сергей Бойцов – популярная медийная личность. Он активно ведет блог в Instagram с миллионом подписчиков. Сергей Бойцов – модель, экстремал, российский культурист, мастер спорта России по бодибилдингу. В 2014 году журнал StarHit присвоил ему титул «Мужчина мечты». Сергей Бойцов снимался для таких изданий, как 2Bexposed, Wiremag и DNA Magazine, работал в Дубае, Италии, Испании, завоевал популярность в США, пишет 24СМИ.

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Личная жизнь Сергея Бойцова

В 2019 году Сергей Бойцов женился. У пары родился сын. Однако в мае 2021 года спортсмен объявил о разводе, не объясняя причин. А в августе поделился с подписчиками, что счастлив в новых отношения – с блогером Анастасией Созоник, автором курса по похудению.

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