Горняк22: В России средняя ставка по ипотеке выросла до максимума с апреля 2020 года

Финансы. Совещание Фото: pixabay.com

По словам экспертов, общий объем задолженности по ипотеке продолжает увеличиваться. Он достиг максимальных за всю историю 10 трлн рублей

В России в июле средняя ставка по ипотечным кредитам выросла до 7,67%. Это максимальный показатель с апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Стоимость ипотеки выросла сразу на 0,6%. В Банке России отметили, что это самый быстрый рост ставки за всю историю наблюдений, которые регулятор начал вести с 2018 года. При этом впервые с мая прошлого года уменьшился средний срок ипотечного кредита.

Количество выданных ссуд упало на 15,3% – до 151 тыс. кредитов, также сократился и объем выдач – на 20,5%, до 433,1 млрд рублей. Средний размер кредита уменьшился до 2,86 млн рублей против рекордных 3,05 млн рублей месяцем ранее.

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