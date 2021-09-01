Горняк22: Запрыгнул на бампер: в алтайской полиции рассказали о падении мужчины из авто
Полиция Фото: pixabay.com
В Баевском районе произошла странная история: мужчина упал с автомобиля и погиб. К этой ситуации может быть причастен местный предприниматель
В полиции начали проверку ЧП, в котором мужчина упал из автомобиля и погиб, сообщает «Банкфакс».
По предварительным данным, вечером 28 августа автомобиль «УАЗ» двигался по проселочной дороге под управлением 55-летнего водителя. В какой-то момент на его задний бампер запрыгнул мужчина, однако не удержался и упал. При падении он получил смертельные травмы.
Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина скончался после падения из автомобиля, предположительно, принадлежащего председателю совета предпринимателей при главе Баевского района Ивану Гладкову. Предварительно известно, что владелец магазинов и гостиницы в Баевском районе выпивал вместе со знакомым. После этого они поехали на охоту. Однако по дороге товарищ выпал из машины и от полученных травм скончался.
В администрации «БФ» не смогли соединить с Гладковым, однако уточнили, что сейчас с ним не получится связаться из-за некой ситуации, которая произошла на охоте.
На сайте правительства Алтайского края указано, что предприниматель занимается бизнесом с 1994 года. Он построил в сельской местности несколько магазинов современного формата. Общественный совет по развитию предпринимательства при главе администрации Баевского района он возглавляет с 2010 года.
Горняк22: Соцсети: в Новоалтайске автомобиль сбил женщину на «зебре» и скрылся
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Судя по кадрам, женщина получила серьезные травмы. После удара она лежала на асфальте, не вставая. К ней подбежали случайные прохожие
Днем 31 августа на улице Октябрьской в Новоалтайске сбили женщину, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель сбил женщину и, не сбавляя скорости, поехал дальше.
По словам очевидцев, автомобиль примерно через 100 метров остановился, однако вскоре уехал. О состояние пострадавшей не сообщается.
В ГИБДД по краю уточнили, что 43-летний водитель на автомобиле Toyota Vitz сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил ребенка на электросамокате.
Горняк22: Запрыгнул на бампер: в алтайской полиции рассказали о падении мужчины из авто
Полиция Фото: pixabay.com
В Баевском районе произошла странная история: мужчина упал с автомобиля и погиб. К этой ситуации может быть причастен местный предприниматель
В полиции начали проверку ЧП, в котором мужчина упал из автомобиля и погиб, сообщает «Банкфакс».
По предварительным данным, вечером 28 августа автомобиль «УАЗ» двигался по проселочной дороге под управлением 55-летнего водителя. В какой-то момент на его задний бампер запрыгнул мужчина, однако не удержался и упал. При падении он получил смертельные травмы.
Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина скончался после падения из автомобиля, предположительно, принадлежащего председателю совета предпринимателей при главе Баевского района Ивану Гладкову. Предварительно известно, что владелец магазинов и гостиницы в Баевском районе выпивал вместе со знакомым. После этого они поехали на охоту. Однако по дороге товарищ выпал из машины и от полученных травм скончался.
В администрации «БФ» не смогли соединить с Гладковым, однако уточнили, что сейчас с ним не получится связаться из-за некой ситуации, которая произошла на охоте.
На сайте правительства Алтайского края указано, что предприниматель занимается бизнесом с 1994 года. Он построил в сельской местности несколько магазинов современного формата. Общественный совет по развитию предпринимательства при главе администрации Баевского района он возглавляет с 2010 года.