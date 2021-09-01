Горняк22: В Новосибирске мать и её сыновей подозревают в расправе над соседкой

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Следователи выяснили, что один из мужчин был ранее судим по похожей статье, но та жертва выжила. Если подозреваемых признают виновными, то им может грозить до 15 лет тюрьмы

В Новосибирске 59-летнюю женщину и её сыновей 33 и 34 лет задержали по подозрению в убийстве 43-летней соседки, сообщает «НГС».

Стало известно, что семья жила в одном доме с погибшей. Тело женщины со следами насильственной смерти нашли в квартире ее соседки. По словам судмедэксперта, потерпевшую несколько раз ударили тупым предметом по голове и шее. Женщина скончалась от полученных травм.

На полу и стенах квартиры, где избивали потерпевшую, нашли следы крови. Кроме того, при обыске обнаружили возможное орудие преступления – бейсбольную биту.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемые свою вину отрицают.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. По подозрению в совершенном преступлении задержаны 59-летняя жительница Новосибирска и двое ее сыновей в возрасте 33 и 34 лет. Все трое отрицают свою причастность к данному преступлению.

Ранее «Толк» сообщал, что сибиряк из ревности попытался сжечь бывшую супругу. Следователи уже предъявили ему обвинение.

ТОЛК