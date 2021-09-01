Горняк22: Пьяный водитель на иномарке сбил 16-летнюю девушку в алтайском районе

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Следователи будут просить суд заключить его под стражу. Сейчас силовики выясняют все подробности случившегося, расследование дела продолжается

30 августа в Родинском районе пьяный мужчина на иномарке сбил 16-летнюю девушку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 32-летний мужчина в пьяном виде сел за руль и сбил на дороге девочку-подростка. Впоследствии она скончалась в больнице.

Сейчас водитель задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске автомобиль сбил женщину на «зебре».

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