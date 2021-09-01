Горняк22: Житель алтайского села избил и задушил пожилого инвалида-колясочника
Инвалидная коляска Фото: pixabay.com
Мужчины распивали вместе алкоголь. Однако во время застолья они поссорились, и один в порыве гнева убил другого. Дело рассмотрит суд
Следователи завершили дело против 38-летнего жителя Хабарского района, которого обвиняют в убийстве инвалида, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, в июне 2021 года в одном из сел района обвиняемый распивал спиртное вместе с 65-летним инвалидом-колясочником. Во время словесной перепалки мужчина стал избивать пенсионера, а затем задушил его.
Кроме того, в мае этого года обвиняемый избил односельчанку за то, что она не принесла ему алкоголь, сломав женщине ребро.
Во время следствия обвиняемый не признался в содеянном. Дело ушло в суд.
Ранее сообщалось, что грабитель в Бийске обчистил квартиру на глазах у инвалида.